2019-07-18T16:00:15+03:00
Происшествия

Водитель Toyota, который врезался в маршрутку у ТЦ «Дирижабль», 4 месяца ездил с просроченными правами

По данным полиции, в число пострадавших в ДТП возросло до 7 человек
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД ЕкатеринбургаФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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Днем в Екатеринбурге на улице Шварца,17 в маршрутку №056 врезалась Toyota RAV4. В результате столкновения пострадали пассажиры: с места аварии госпитализировали детей, взрослых, в том числе, беременную женщину. За рулем Toyota находилась 56-летняя местная жительница с 23-летним стажем вождения.

С места аварии госпитализировали детей, взрослых, в том числе, беременную женщину Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

С места аварии госпитализировали детей, взрослых, в том числе, беременную женщину Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

– Общее количество пострадавших в результате ДТП с пассажирским автобусом возросло до 7 человек. Седьмым пострадавшим оказалась трехлетняя девочка. Ее так же, как и других трех детей, доставили в горбольницу №9 для оказания медицинской помощи, – рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. – Кроме того, у автоледи, которая находилась за рулем Toyota, еще в марте 2019 года закончился срок действия водительского удостоверения. Таким образом, женщина 4 месяца ездила с просроченными документами. Принято решение о ее привлечении к административной ответственности по статье 12.7.1 КоАП РФ.

Добавим, что за рулем автобуса находился 54-летний гражданин Киргизии, который 12 лет живет в России. Опыт его вождения водителя составляет 35 лет. И он, и водитель Toyota, прошли экспертизу на алкогольное опьянение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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