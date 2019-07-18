«Лидер с двумя сообщниками в розыске»: в Екатеринбурге судят группировку страховых мошенников

18 Июль 15:09 2019-07-18T15:09:44+03:00

Им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет

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В Екатеринбурге начали выносить приговоры к участникам группировки, которые причастны к 25 эпизодам мошенничества и вымогательства в сфере автострахования. По данным следствия, их действия нанесли многомиллионный ущерб.

– Органы внутренних дел установили, что одни участники группировки приобретали дорогостоящие иностранные автомобили в субъектах РФ для имитации ДТП, страховали их, подбирали граждан для оформления несуществующих аварий, – рассказал пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых. – Другие изменяли внешний вид машин, имитируя последствия ЧП. Третьи оформляли экспертные заключения о стоимости ремонта якобы пострадавших транспортных средств. Четвертые осуществляли юридическое сопровождение фиктивных аварий и получение страховых премий.

Горелых подчеркнул, что это не первый случай, когда к уголовной ответственности привлекаются не только активные участники группировки, но и водители, которые решились оформить мнимые ДТП.

Группировку задержали в августе 2017 года. Расследование вели следователи Главного СУ регионального главка. Задерживали преступников сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России и бойцов СОБР Росгвардии. В этот период организовали 70 различных экспертиз, полиция провела обыски по 12 адресам.

– В качестве вещественных доказательств сыщики угрозыска изъяли четыре автомобиля, пистолет Макарова, ножи, дубинки, использовавшиеся при совершении преступлений, а также иные важные предметы и документы, – добавил Горелых. –Также сотрудники ОВД наложили арест на имущество обвиняемых на сумму около 3 миллионов рублей. Участники группы, понимая, что им грозит суровое наказание, добровольно погасили оставшуюся часть причиненного ущерба. Это является своего рода прецедентом по таким делам.

При этом, по данным полиции, лидером группы может являться ранее судимый, Руслан Рамазанов. Сегодня Рамазанова и двух сообщников объявили в розыск.

– Еще одним фигурантом нашумевшего дела стал Шота Катамадзе, 1982 года рождения, ранее судимый, в том числе за организацию нападения на жителей поселка Сагра, - напомнил пресс-секретарь областного главка. – Он, вероятно, узнав, что гособвинитель запросил для него 11 лет лишения свободы, на вынесение приговора не явился.

Большая часть фигурантов имеет судимость. Двое из них заключили сделку со следствием, к девяти применили судебный штраф. Также закрыли уголовное дело против двоих после примирения сторон. Еще один член банды скончался из-за заболевания.

–По совокупности наказаний, предусмотренных санкциями данных статей, фигурантам может грозить лишение свободы на срок от 10 и до 15 лет, - заключил Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU