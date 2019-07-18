2019-07-18T15:03:45+03:00
Общество

«Как будто устраиваться на работу»: В гости к уральскому Деду Морозу заглянул актер Дмитрий Певцов

Вместе они выковали «Ерша» для будущего театра
Мария Трапезникова
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Фото: Александр ЛысяковФото: Александр Лысяков
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В гости к уральскому Деду Морозу Александру Лысякову заглянул известный актер Дмитрий Певцов. Вместе с кузнецом и его помощницей Ольгой он выковал гвоздь «Ёрш» для своего будущего театра.

- Пришел здоровенный мужик с крутыми колотушками, как будто устраиваться на работу. Сразу и начали. Машину водит, значит, педаль газа и молота родня, - поделился впечатлениями Лысяков. – Вместе с нашей Оленькой сковали традиционный гвоздь, чтобы Дима забил его в свой новый создающийся театр.

Певцов посетил столицу Урала в рамках гастролей спектакля «Юнона и Авось». Видео из кузницы он разместил на своей страничке в Instagram.

- В мастерской кузнеца Лысякова Александра Андреевича и его помощницы Ольги лично (почти самостоятельно) изготовил гвоздь «Ёрш», - рассказал актер. – Когда построю свой театр, вобью его там на веки вечные. А пока... Отшкурю и заламинирую.

Напомним, что 72-летний Александр Лысяков – не только мастер кузнечного дела, но еще и художник. Зимой этого года он решил раздать уральцам 500 своих полотен. Среди них были портреты известных екатеринбуржцев - бывшего мэра Евгения Ройзмана, лидера группы «Чайф» Владимира Шахрина и других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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