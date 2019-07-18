2019-07-18T14:54:59+03:00
Звезды

«Я понимаю, почему нас не победить»: волейболистка Екатерина Гамова поддержала флешмоб в Instagram Леди Гаги

На своей странице в соцсети экс «Уралочка» призналась, что не может оторваться от комментариев
Юлия СТАЛИНА
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Фото: InstagramФото: Instagram
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Двукратная чемпионка мира по волейболу, и бывшая «Уралочка» Екатерина Гамова поддержала флешмоб, который устроили российские пользователи в Instagram Леди Гаги. Уральская спортсменка призналась, что зашла на страницу звезды и «зависла». Об этом Гамова написала у себя в акаунте.

- Я понимаю, почему нас не победить! А самое прекрасное, что шутят все вместе, вся страна и страны СНГ, Казахи, Украинцы, Россияне. Чувство Юмора всё-таки Великая вещь, объединяющая города и страны, всех тех. кто понимает русский язык, - сообщила Екатерина Гамова в Instagram.

Екатерина Гамова родом из Челябинска. С 98-го спортсменка шесть лет выступала за екатеринбургскую «Уралочку».

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Волейболистка Екатерина Гамова поддержала флешмоб в Instagram Леди Гаги
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Новость о том, что голливудский актер Брэдли Купер («Мальчишник в Вегасе», «Области тьмы», - Ред.) развелся с российской моделью Ириной Шейк и ушел от нее к Гаге, так всполошила российских пользователей Интернета, что они, будто сговорившись, бросились писать гневные комментарии на страничку певицы. Вскоре там начали появляться и шуточные объявления, в том числе и от уральцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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