В Екатеринбурге вандалы сломали фонари в сквере у Оперного театра

18 Июль 14:29 2019-07-18T14:31:08+03:00

Неизвестные уже крушили фонари ранее, но у них ничего не вышло Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В сквере у Оперного театра неизвестные в очередной раз разбили фонари, которые были установлены в ходе реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

- Работы по благоустройству сквера начались в 2018 году. За это время рабочие частично обновили зеленые насаждения, установили ротонды, лавочки и светильники нового образца. Помимо этого в сквере появились новые пешеходные дорожки, - рассказали там.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Они устанавливают личности вандалов и изучают записи с камер наблюдения. А работы в сквере продолжаются в связи с установленным графиком.

Напомним, что весной этого года, во время первомайских праздников, хулиганы уже разбивали фонари в сквере, но освещение было оперативно восстановлено. Однако многим гражданам не нравятся проводимые там работы - тяжелая техника, которая используется при реконструкции, продавливает дорожки и портит газон.

ИСТОЧНИК KP.RU