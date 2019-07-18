В Екатеринбурге автобус № 045 временно изменит маршрут

18 Июль 13:59 2019-07-18T16:52:14+03:00

Для него добавили еще три новые остановки

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В Екатеринбурге с 19 июля временно поменяет движение автобус № 045, проходящий по маршруту «Ж/д вокзал - НПЦ «Онкология». Это из-за того, что на улице Челюскинцев (Макаровский мост) проводится реконструкция трамвайной линии.

- Теперь с 06:00 19 июля и на все время проведения работ маршрутки будут двигаться от ж/д вокзала по улицам Челюскинцев, Московской, проспекту Ленина и далее по существующей схеме, - сообщили в пресс-службе мэрии. - В обратную сторону, от НПЦ «Онкология» до улицы Репина, как обычно, а потом - по улицам Попова, Московской и Челюскинцев, пишет издание «Наша Газета».

По пути следования маршрутки отменяются остановки от ж/д вокзала - «Бориса Ельцина», «Драмтеатр», «Площадь 1905 года» и «Маршала Жукова». В обратную сторону, от НПЦ «Онкология»: остановки «Площадь Коммунаров», «Площадь 1905 года», «Драмтеатр», «Бориса Ельцина».

Для того, чтобы компенсировать временное отсутствие трамвайного сообщения, введены остановки: «Бориса Ельцина», «Папанина» и «Шейнкмана».

ИСТОЧНИК KP.RU