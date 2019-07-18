2019-07-18T16:25:19+03:00
Общество

В 2019 году на развитие малого и среднего бизнеса на Среднем Урале выделят 3,2 миллиарда рублей

В первом полугодии поддержку получили 400 предпринимателей
Маргарита МАХОНИНА
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В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» Свердловская область планирует выделить до конца года еще 1,65 миллиардовВ рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» Свердловская область планирует выделить до конца года еще 1,65 миллиардовФото: Алексей БУЛАТОВ
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С января 2019 года уральские бизнесмены получили в качестве финансовой поддержки от государства 1,55 миллиарда рублей. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» Свердловская область планирует выделить до конца года еще 1,65 миллиарда, из которых 976,6 миллиона предоставит федеральный бюджет, 83,5 миллиона - областной, 800 тысяч - региональный.

- Впервые за всю историю господдержки предпринимательства действует программа предоставления кредитов через банковскую систему под 8,5 % годовых сроком до 10 лет. При этом очень широкое целевое назначение - вплоть до привлечения средств на «оборотку», - рассказал директор регионального фонда поддержки предпринимателей Илья Сулла. - Ограничение - до 1 миллиарда рублей на одного предпринимателя.

Финансовую поддержку получили 400 бизнесменов. Среди них Дмитрий Шишкин, которому принадлежит «Цифровая швейная фабрика «SHISHKIN». На создание второй очереди производства ему выделили 110 миллионов рублей. Напомним, что недавно Шишкин представил коллекцию одежды Putin Team, разработанную с Минпромторгом, которую планируют продавать за рубеж.

- С начала года 30 свердловских предприятий при поддержке региональных институтов развития заключили контракты на поставку своей продукции за рубеж, - добавили в департаменте информполитики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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