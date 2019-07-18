В Екатеринбурге на Вайнера проведут маркет одежды

18 Июль 13:33 2019-07-18T16:22:22+03:00

Всего в Екатеринбурге этим летом будут действовать 8 ярмарок Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге проведут ярмарку одежды под открытым небом. Об этом горожан заверили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Она пройдет две недели, с 12 по 25 августа, с 9:00 до 20:00. Расположится она на главной пешеходной улице города - на Вайнера, от проспекта Ленина до улицы Попова.

Помимо этого расширяется список площадок для проведения сельскохозяйственных ярмарок. Так, с 1 августа они начнут работу на улицах Грибоедова, 13, Академика Бардина, 21, и на пересечении улиц Белореченской и Волгоградской. Они будут работать с четверга по воскресенье, с 8:00 до 20:00. А в ближайшие дни на площади 1905 года презентуют знаменитую Ирбитскую ярмарку.

- Мастера из Ирбита привезут на Урал огромный самовар, самый большой в России (вместимостью 470 литров), и напоят желающих чаем с баранками и карамелью, - поделились в пресс-службе. - Также они проведут мастер-класс по изготовлению куклы Петрушки.

Напомним, что на сегодняшний день в Екатеринбурге проходит 5 ярмарок, а вместе с появлением еще трех их будет 8.

- Решение об открытии сразу нескольких площадок связано с многочисленными просьбами горожан организовать торговлю сельхозпродукцией или продлить работу уже существующих площадок, - добавили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU