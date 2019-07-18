2019-07-18T13:12:12+03:00
Общество

В Екатеринбурге возбудили дело об избиении подростка во время протестов в сквере

Подозреваемых пока нет
Мария Трапезникова
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Во время противостояний в сквере Альберту сломали нос, он долго лежал в больницеВо время противостояний в сквере Альберту сломали нос, он долго лежал в больницеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту избиения 17-летнего подростка во время протестов против строительства храма Святой Екатеринбург около Драмтеатра. Информацию об этом подтвердил адвокат Альберта Алексей Бушмаков.

- Парень пришел в сквер, чтобы поснимать акцию протеста, но, в результате, был жестоко задержан. По факту, Альберта со смещением костей был сломан нос, в результате чего он до 22 мая находился в больнице, - рассказал адвокат.

Фото: Алексей Бушмаков

Фото: Алексей Бушмаков

Уголовное дело было возбуждено еще 10 июля. На днях Альберта признали потерпевшим и допросили. Причастность силовиков к этому инциденту не усмотрели, поэтому пока что подозреваемых по этому делу нет.

Напомним, что речь идет о недельном майском противостоянии в сквере у Театра драмы. На этой площадке хотели построить храм Святой Екатерины, однако на защиту земли вышли горожане. В это время было задержано порядка 100 человек, 30 из которых впоследствии были арестованы. В итоге, строительство приостановили, и на общественное голосование были предложены альтернативные площадки. Окончательный список будет составлен осенью.

Почитать побольше о том, как это было, можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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