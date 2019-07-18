«Пострадали трое детей»: в Екатеринбурге у ТЦ «Дирижабль» в маршрутку врезался автомобиль

18 Июль 12:46 2019-07-18T16:17:53+03:00

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В Екатеринбурге в маршрутку № 056 врезался автомобиль. По словам очевидцев, машина выезжала из двора. Авария произошла рядом с ТЦ «Дирижабль».

- По предварительной информации, водитель Toyota RAV4 не предоставил преимущество маршрутке, которая направлялась по улице Шварца со стороны улицы 8 Марта, - сообщила «КП» - Екатеринбург» сотрудник отделения пропаганды Госавтоинспекции Наталья Лесникова.

В салоне маршрутки находились 25 человек: 18 сидели, 7 стояли. Из-за резкого торможения пассажиры упали. Травмы диагностировали у 3 взрослых и 3 детей. Их госпитализировали, чтобы осмотреть.

ИСТОЧНИК KP.RU