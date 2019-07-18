УБРиР: активнее всех подключают эквайринг кофейни и фаст-фуды

18 Июль 12:42 2019-07-18T15:27:33+03:00

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Кофейни, кулинарии и фаст-фуды активнее всех из предприятий общепита подключают услуги эквайринга. К такому выводу пришли специалисты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), проанализировав базу клиентов, заключивших договор по эквайрингу в первом полугодии 2019 года.

Так, по статистике, доля предпринимателей из этого сегмента на 1 июля 2019 года составила 7,2 %. Примечательно, что в 2017 году их было 5,5 %. Этот сегмент является одним из самых динамично развивающихся после розничной торговли, которая традиционно занимает наибольшую долю из всей клиентской базы.

- Кофе с собой, стрит-фуд и закусочные сейчас находятся в тренде и развиваются более быстрыми темпами в отличие от других предприятий общественного питания. Открывая новую точку, предприниматели, как правило, сразу оснащают ее необходимой платежной инфраструктурой, поскольку все больше клиентов предпочитает оплачивать покупки картами. Наличие эквайринга даже в небольшой закусочной становится гигиеническим минимумом сервиса, - отметила директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

По ее словам, очень активно к услугам эквайринга подключаются не только в городах-миллионниках, но и в курортных зонах, где очень развита сфера услуг. Так, доля предпринимателей с эквайрингом из Краснодарского края в клиентской базе УБРиР составляет порядка 9 %, уступая только показателю по Свердловской области. Средний Урал является домашним регионом для УБРиР, и доля бизнесменов с эквайрингом здесь традиционно высокая - 32 %.

Добавим, что в целом по России у УБРиР с января по июль 2019 года база клиентов с эквайрингом увеличилась на 16%, а количество подключенных терминалов выросло почти в два раза.

- Высокий спрос обусловлен несколькими факторами. Во-первых, новый бизнес подключает эти услуги сразу при открытии. Во-вторых, действующие предприятия стремятся соответствовать ожиданиям своих клиентов. Ведь доля безналичных расчетов продолжает расти. В 2019 году на безнал пришлось 50 % от общего объема платежей, и, по прогнозам, в ближайшие годы этот показатель может увеличиться до 65 - 70 %. Фаст-фуд по своему определению должен обслуживать клиентов быстрее, чем полноформатные кафе. А что может быть быстрее, чем приложить карту или телефон к платежному терминалу? Предприниматели понимают, что, отказываясь от безналичных платежей, они просто могут потерять клиентов, - подчеркнула Елена Сорвина.

Также она отметила, что одним из важных факторов стимулирования спроса на услуги эквайринга являются выгодные условия банков. Так, на днях УБРиР запустил акцию для предприятий, работающих в сфере фаст-фуда, - эквайринг с комиссией 1,1 %. Эти условия действуют для новых клиентов банка, заключивших договор с 15 июля по 31 октября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU