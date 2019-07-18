На Урале возбудили уголовное дело из-за схода с рельсов девяти вагонов с рудой
Уральские следователи возбудили уголовное дело из-за схода с рельсов вагонов с рудой. В Следственном комитете рассказали, что авария произошла на станции Выя в городе Нижняя Тура.
- Вечером 14 июня состав из четырех локомотивов и 43 вагонов двигался по шестому пути станции. Вагоны были загружены медно-цинковой рудой, - пояснили там. - Из-за схода девяти вагонов пострадали 113 метров путей. Собственнику - ООО «Алькон», причинили ущерб в 3,5 миллиона рублей.
Пока сотрудники СК допрашивают членов локомотивной бригады и других сотрудников Свердловской железной дороги. Также вскоре проведут судебно-техническую экспертизу.
ИСТОЧНИК KP.RU