2019-07-18T15:23:25+03:00
Происшествия

На Урале возбудили уголовное дело из-за схода с рельсов девяти вагонов с рудой

Ущерб составил 3,5 миллиона рублей
Маргарита МАХОНИНА
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Из-за схода вагонов пострадали 113 метров путейИз-за схода вагонов пострадали 113 метров путейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уральские следователи возбудили уголовное дело из-за схода с рельсов вагонов с рудой. В Следственном комитете рассказали, что авария произошла на станции Выя в городе Нижняя Тура.

- Вечером 14 июня состав из четырех локомотивов и 43 вагонов двигался по шестому пути станции. Вагоны были загружены медно-цинковой рудой, - пояснили там. - Из-за схода девяти вагонов пострадали 113 метров путей. Собственнику - ООО «Алькон», причинили ущерб в 3,5 миллиона рублей.

Пока сотрудники СК допрашивают членов локомотивной бригады и других сотрудников Свердловской железной дороги. Также вскоре проведут судебно-техническую экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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