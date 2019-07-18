ГагаЖКХ: Депутат госдумы из Екатеринбурга помогает решать жилищные проблемы в инстаграме Леди Гаги

СЕГОДНЯ 11:57 2019-07-18T12:00:05+03:00

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Депутат Госдумы Свердловской области Дмитрий Ионин подключился к флэшмобу в Instagram певицы Леди Гаги. В комментариях к постам он начал принимать жалобы от своих избирателей. В частности, депутата попросили вмешаться в конфликт между жильцами ЖК «Калининский» и застройщиком ЛСР. В ответ на просьбу Ионин предложил написать ему лично и обсудить этот вопрос.

Скриншот: Дмитрий Ионин

- Кто возмущался неожиданной моде россиян к общению в комментариях Instagram Леди Гага? Для общения депутата с избирателями весьма полезная оказалась функция, - пошутил депутат, поставив после постом хэштег #ГагаЖКХ

Напомним, что массовое комментирование среди россиян началось после того, как американский актер Брэдли Купер ушел к ней от модели Ирины Шейк, которая родом с Урала. Причем большинство участников флэшмоба – свердловчане. Там они записывались на прием в поликлинику и обменивались жизненными мудростями.

ИСТОЧНИК KP.RU