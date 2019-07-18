2019-07-18T12:03:18+03:00
Происшествия

«Получила перелом позвоночника и ушибы»: в Екатеринбурге грузовик сбил женщину с 10-месячным младенцем на руках

По словам водителя, он не заметил пострадавших
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД ЕкатеринбургаФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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Утром в Екатеринбурге водитель транспортной компании сбил женщину с 10-месячным ребенком на руках. В Госавтоинспекции рассказали, что ДТП произошло в закрытом дворе на улице Анатолия Муранова, 12.

Водитель сдавал назад, когда сбил пострадавших Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Водитель сдавал назад, когда сбил пострадавших Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

– За рулем грузового фургона находился 22-летний мужчина, стаж вождения которого составлял 4 года. Со слов водителя, он не мог покинуть двор и, увидев в боковое зеркало охранника, решил сдать назад, чтобы попросить открыть ворота. После этого мужчина услышал крик, – пояснили в отделении пропаганды ГИБДД города. – По предварительным данным, 30-летняя женщина получила перелом поясничного отдела позвоночника и ушибы мягких тканей. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение головы.

Пострадавших доставили в 36 городскую клиническую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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