Lada Priora VS Toyota Camry: среди екатеринбуржцев вырос спрос на машины с «механикой»

18 Июль 11:38 2019-07-18T15:17:25+03:00

В Екатеринбурге стали чаще покупать машины с механической коробкой передач Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Водители Екатеринбурга теперь предпочитают машины с механической коробкой передач. Об этом утверждают аналитики сервиса «Авито Авто».

Согласно исследованию, в первом полугодии 2019 года цены на «механику» выросли на 14,2 %. В общей сложности, почти 60 % водителей выбирают эту систему, тогда как любителей «автомата» на 23,5 % меньше - 35,7%. За год наименьший интерес среди автолюбителей вызывали машины с вариаторной коробкой передач (2,7 %) и «роботами» (2,5 %).

«Средняя цена машин с «механикой» по Екатеринбургу - 354 925 рублей. Самая популярная модель среди них - Lada Priora, - говорится в исследовании. - Самая популярная машина с автоматической коробкой передач - Toyota Camry. За нее придется заплатить 892 502 рубля».

По всей России сейчас спрос на машины с механической коробкой передач - 65,8 %. Тройку лидеров составляют Тольятти (77,6 %), Саратов (73,8 %) и Ижевск (72,7 %).

ИСТОЧНИК KP.RU