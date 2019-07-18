«Ножом в шею»: в Свердловской области осудили мужчину, убившего своего друга

18 Июль 11:12 2019-07-18T14:42:43+03:00

Между друзьями завязалась драка, которая закончилась печально - один из друзей скончался от ножевого удара в шею Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Талице осудили мужчину, который в ходе пьяной драки убил своего знакомого. Им оказался местный житель Николай Глухих. В апреле этого года к нему в гости пришел друг, после чего они стали распивать спиртные напитки.

- Между ними возникла ссора, в ходе которой гость стал оскорблять Глухих и несколько раз ударил его руками, - сообщил в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ответ на это Глухих нанес потерпевшему ножевой удар в шею. Мужчина не выжил. Суд назначил обвиняемому 9 лет лишения свободы в колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU