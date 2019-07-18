2019-07-18T14:42:43+03:00
Происшествия

«Ножом в шею»: в Свердловской области осудили мужчину, убившего своего друга

Ему дали 9 лет строгого режима
Мария Трапезникова
Поделиться:
Между друзьями завязалась драка, которая закончилась печально - один из друзей скончался от ножевого удара в шеюМежду друзьями завязалась драка, которая закончилась печально - один из друзей скончался от ножевого удара в шеюФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Талице осудили мужчину, который в ходе пьяной драки убил своего знакомого. Им оказался местный житель Николай Глухих. В апреле этого года к нему в гости пришел друг, после чего они стали распивать спиртные напитки.

- Между ними возникла ссора, в ходе которой гость стал оскорблять Глухих и несколько раз ударил его руками, - сообщил в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ответ на это Глухих нанес потерпевшему ножевой удар в шею. Мужчина не выжил. Суд назначил обвиняемому 9 лет лишения свободы в колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбургский колледж заплатит 256 тысяч за нелегальную парковку
«Горожане боятся и не заходят»: по Екатеринбургу курсирует минский электробус
Как каршеринг, но экологичнее: В Екатеринбурге открывается сервис по прокату велосипедов
Перевозки маломобильных пассажиров поездами дальнего следования на СвЖД выросли почти в 2 раза в I полугодии
На Урале женщина обвинила приятеля в изнасиловании и заплатила за это штраф
В Екатеринбурге продают элитный особняк за 77 миллионов рублей
На Городскому пруду Екатеринбурга вновь появилось масляное пятно из-за работ на Макаровском мосту
Очередей не будет: В Екатеринбургском «Кольцово» установили новый КПП
В Екатеринбурге эвакуировали Шарташский рынок
В Екатеринбурге на 600 тысяч рублей за взятку оштрафовали бывшего сотрудника полиции
Скороварка или мультиварка? Два в одном! Новинка от компании Polaris
«Разбивали стекла и проникали в машину»: в Екатеринбурге задержали подростков, которые угоняли автомобили
«Родители спали»: На Урале из окна выпала маленькая девочка
В Свердловской области в одном из домов произошел хлопок газовоздушной смеси