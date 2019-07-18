«Ножом в шею»: в Свердловской области осудили мужчину, убившего своего друга
Ему дали 9 лет строгого режима
Между друзьями завязалась драка, которая закончилась печально - один из друзей скончался от ножевого удара в шеюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Талице осудили мужчину, который в ходе пьяной драки убил своего знакомого. Им оказался местный житель Николай Глухих. В апреле этого года к нему в гости пришел друг, после чего они стали распивать спиртные напитки.
- Между ними возникла ссора, в ходе которой гость стал оскорблять Глухих и несколько раз ударил его руками, - сообщил в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В ответ на это Глухих нанес потерпевшему ножевой удар в шею. Мужчина не выжил. Суд назначил обвиняемому 9 лет лишения свободы в колонии строго режима.
ИСТОЧНИК KP.RU