2019-07-18T10:43:10+03:00
Общество

«Огонь потушили за час»: На Урале вспыхнул дом престарелых

Все обошлось – никто не пострадал
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС России по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС России по Свердловской области
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В Красноуфимске на улице Куйбышева загорелся дом престарелых. Сообщение о пожаре поступило в 9:01. На помощь сразу приехало 40 пожарных. Им удалось утихомирить огонь за час.

- Здание трехсекционное: в одной секции расположен пансионат для престарелых временного пребывания, во второй – столовая, в третьей – мебельный магазин. Произошло возгорание кровли над помещением столовой, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. – Площадь пожара составила 200 квадратных метров, огнем частично повреждена кровля здания.

Фото: пресс-служба МЧС России по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС России по Свердловской области

На столовую и магазин огонь не успел перекинуться. Из столовой эвакуировали 4 человек. Никто не пострадал. Из пансионата эвакуировали 38 человек: 36 постояльцев – из них 12 лежачих, и 2 сотрудника. Всех, кто не способен был идти сам, на руках из горящего здания выносили пожарные, работники пансионата и охранники.

Фото: пресс-служба МЧС России по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС России по Свердловской области

Сейчас все постояльцы временно размещены в местной церкви. После того, как о происшествии оповестят их родственников, они будут развезены по домам. С ними работают психологи МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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