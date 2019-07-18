2019-07-18T10:28:55+03:00
Происшествия

За сутки на Среднем Урале сбили троих детей

Двоих из них госпитализировали с множественными ушибами и сотрясением
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: Управление ГИБДД по Свердловской областиФото: Управление ГИБДД по Свердловской области
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В Управлении ГИБДД по Свердловской области сообщили, что за сутки в регионе сбили троих детей. Одно из них госпитализировали – мальчик ехал по улице Серова и неожиданно начал разворачиваться, когда на него наехал Opel Astra.

– Сотрудники ГИБДД установили, что 49-летний мужчина за рулем автомобиля права не получал. У него также имелись признаки опьянения – шаткая походка, запах алкоголя и несвязная речь. При допустимой норме алкоголя в 0,16 промилле у него нашли 0,221 мг/л, – рассказали в Госавтоинспекции. – Его отстранили от управления, а автомобиль забрали на штраф-стоянку. Ребенка увезли в больницу с множественными ушибами и сотрясением.

Также ДТП с участием 14-летней девочки произошло в Нижнем Тагиле: она перебегала проезжую часть в последние секунды работы зеленого сигнала светофора, и не увидела, как на нее едет Toyota RAV4. Сотрудники ГИБДД установили, что за рулем машины находился 58-летний местный житель, которого неоднократно привлекали к ответственности за превышение скорости.

Подросток перебегала проезжую часть в последние секунды работы зеленого сигнала светофора, и не увидела, как на нее едет Toyota RAV4 Фото: Управление ГИБДД по Свердловской области

Подросток перебегала проезжую часть в последние секунды работы зеленого сигнала светофора, и не увидела, как на нее едет Toyota RAV4 Фото: Управление ГИБДД по Свердловской области

Также сбили 12-летнего велосипедиста из Качканара. 68-летний водитель «ВАЗ-21150» сбил его, когда подросток выехал на перекресток. Мальчика доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

– С начала 2019 года в области зарегистрировали 160 ДТП с детьми. В них погибли 8 несовершеннолетних, - добавили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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