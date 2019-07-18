2019-07-18T10:01:22+03:00
Авто

В Екатеринбурге запретят парковку еще на четырех улицах

Соответствующие знаки установят в августе этого года
Маргарита МАХОНИНА
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Их установят вместе с табличками «Работает эвакуатор»Их установят вместе с табличками «Работает эвакуатор»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На четырех улицах Екатеринбурга появятся знаки «Остановка запрещена». Их установят уже в августе 2019 года вместе с табличками «Работает эвакуатор».

– Речь идет об участке на улице Маршала Жукова – перед улицей Челюскинцев, на 8 Марта – перед Малышева, на Мамина Сибиряка – перед Малышева, и на переулке Парковый – от улицы Советской до улицы Гражданской войны, - сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Там также добавили, что их установка поспособствует увеличению пропускной способности дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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