Левой-правой: на военную службу призвали 820 екатеринбуржцев

18 Июль 09:22 2019-07-18T14:34:48+03:00

Всего по области под весенний призыв попало почти 4 тысячи свердловчан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пятеро из них будут служить в полку президента

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В Екатеринбурге завершился весенний призыв. На сегодняшний день на службу в Российскую армию в этом году призвали 135 тысяч россиян, из которых 820 - екатеринбуржцы. Всего в области в ряды армии вступит 3 791 призывник.

- Все юноши были отправлены на областной сборный пункт Егоршино на базе Центра военно-патриотического воспитания, подготовки и призыва граждан на военную службу в Свердловской области имени Героя Советского Союза Николая Кузнецова, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Там будущих солдат переодели и представили областной военно-врачебной комиссии.

Напомним, что весенняя волна призывов началась с 19 апреля. Из всех юношей почти 40 % будут служить в Центральном военном округе, а 5 из них - в Президентском полку.

ИСТОЧНИК KP.RU