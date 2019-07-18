2019-07-18T14:34:48+03:00
Общество

Левой-правой: на военную службу призвали 820 екатеринбуржцев

Пятеро из них будут служить в полку президента
Мария Трапезникова
Поделиться:
Всего по области под весенний призыв попало почти 4 тысячи свердловчанВсего по области под весенний призыв попало почти 4 тысячи свердловчанФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге завершился весенний призыв. На сегодняшний день на службу в Российскую армию в этом году призвали 135 тысяч россиян, из которых 820 - екатеринбуржцы. Всего в области в ряды армии вступит 3 791 призывник.

- Все юноши были отправлены на областной сборный пункт Егоршино на базе Центра военно-патриотического воспитания, подготовки и призыва граждан на военную службу в Свердловской области имени Героя Советского Союза Николая Кузнецова, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Там будущих солдат переодели и представили областной военно-врачебной комиссии.

Напомним, что весенняя волна призывов началась с 19 апреля. Из всех юношей почти 40 % будут служить в Центральном военном округе, а 5 из них - в Президентском полку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбургский колледж заплатит 256 тысяч за нелегальную парковку
«Горожане боятся и не заходят»: по Екатеринбургу курсирует минский электробус
Как каршеринг, но экологичнее: В Екатеринбурге открывается сервис по прокату велосипедов
Перевозки маломобильных пассажиров поездами дальнего следования на СвЖД выросли почти в 2 раза в I полугодии
На Урале женщина обвинила приятеля в изнасиловании и заплатила за это штраф
В Екатеринбурге продают элитный особняк за 77 миллионов рублей
На Городскому пруду Екатеринбурга вновь появилось масляное пятно из-за работ на Макаровском мосту
Очередей не будет: В Екатеринбургском «Кольцово» установили новый КПП
В Екатеринбурге эвакуировали Шарташский рынок
В Екатеринбурге на 600 тысяч рублей за взятку оштрафовали бывшего сотрудника полиции
Скороварка или мультиварка? Два в одном! Новинка от компании Polaris
«Разбивали стекла и проникали в машину»: в Екатеринбурге задержали подростков, которые угоняли автомобили
«Родители спали»: На Урале из окна выпала маленькая девочка
В Свердловской области в одном из домов произошел хлопок газовоздушной смеси