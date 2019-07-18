«Будет тепло, но с дождями»: в выходные температура воздуха в Екатеринбурге поднимется до +30 градусов

18 Июль 08:44 2019-07-18T14:31:09+03:00

Целый день дождь будет идти только 20 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

По ожиданиям синоптиков, такая погода продержится до 25 июля

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Пока в остальной части Среднего Урала бушует шторм, Екатеринбург в эти выходные ждет немного облачная, но теплая погода. Из осадков синоптики Уралгидрометцентра прогнозируют кратковременные дожди.

- Температура воздуха поднимется до уровня 28 - 30 градусов тепла. Чистого неба не будет - разве что кратковременные прояснения, - рассказала главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко. - С переменным успехом такая погода продержится до 25 июля.

Так, 18 июля дневная температура воздуха в городе достигнет +26... 28 градусов, а ночью +12... 14 градусов. 19 числа - +29... 31 градусов, ночью +14... 16 градусов с небольшим дождем. 20 июля дневная температура воздуха спадет до 29 градусов тепла, ночью достигнет +16... 18 градусов. Весь день будет небольшой дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU