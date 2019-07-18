Фуражка, а в ней золото: в Екатеринбурге появился новый стрит-арт

СЕГОДНЯ 08:19 2019-07-18T10:12:18+03:00

Осталось только гадать, сколько он «проживет»

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В Екатеринбурге в районе Метеогорки появился новый стрит-арт. Как и все остальные – о насущных проблемах.

Фуражка с горой золотых монет в ней – работа художника Shaq из Казани. Она создана в рамках партизанского фестиваля «Карт-бланш».

- Данная работа - первая часть диптиха на тему коррупции среди служащих, - рассказал художник. - Мне нравится, что людей интересует эта тема, я тоже высказываюсь о ней, только в своей манере.

Фото: пресс-служба фестиваля "Карт-бланш"

Напомним, что фестиваль проходит в Екатеринбурге второй год. Все стрит-арты нарисованы нелегально. Большинство из них не живут и суток – и попросту закрашивают. Многие считают, что созданные работы слишком депрессивные для города.

ИСТОЧНИК KP.RU