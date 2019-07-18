«Скрывала от арендодателя»: в Екатеринбурге женщина не пускала в квартиру судебных приставов из-за 25 котов и собак

СЕГОДНЯ 08:18 2019-07-18T08:18:40+03:00

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В Екатеринбурге судебные приставы долгое время не могли попасть в квартиру на улице Восточной: ее сдавали по договору социального найма, и арендатор отказывалась впускать внутрь управляющих жилья.

В квартире жили 10 кошек и 15 собак Фото: УФССП по Свердловской области

– В помещении нужно было провести обследование и судебным приставам пришлось пойти на хитрость. Они притворились сантехниками, которые пришли осмотреть и заменить трубопровод, – рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области. – Так им и наймодателю удалось попасть внутрь. Однако в квартире взыскателей и приставов встретили 25 четвероногих пушистых жильцов: 10 кошек и 15 собак. Такое количество «постояльцев» и скрывала должница от арендодателя.

В УФССП добавили, что приставы осмотрели помещение и составили акт о доступе в жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU