«Врезался в три стоящих автомобиля»: на дороге Екатеринбург-Тюмень погиб 39-летний водитель
На трассе Екатеринбург-Тюмень произошла авария с четырьмя автомобиля. В Управлении ГИБДД по Свердловской области рассказали, что в результате пострадали три человека – один скончался до приезда медиков.
В аварии пострадали четыре автомобиля Фото: Управление ГИБДД по Свердловской области
– ДТП произошло днем, 17 июля. 39-летний водитель «Газели» ехал со стороны Екатеринбурга. В районе 89 километра трассы он врезался в три стоящих впереди автомобиля - Daewoo Nexia, FAW и Freightliner с прицепом, - сообщили в Госавтоинспекции. – В результате мужчина, который был за рулем «Газели», скончался на месте ДТП, а водителя и пассажира Daewoo Nexia увезли в Центральную районную больницу Богдановича. Также пострадали все автомобили.
Водителя и пассажира Daewoo Nexia увезли в Центральную районную больницу Богдановича Фото: Управление ГИБДД по Свердловской области
На место сразу приехал экипаж ДПС, а также руководитель Госавтоинспекции Богдановича и следственно-оперативная группа. Причины аварии установят в ходе следствия.
ИСТОЧНИК KP.RU