«Врезался в три стоящих автомобиля»: на дороге Екатеринбург-Тюмень погиб 39-летний водитель

СЕГОДНЯ 08:02 2019-07-18T08:02:48+03:00

Также пострадали водитель и пассажир одной из машин, на которую осуществили наезд

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На трассе Екатеринбург-Тюмень произошла авария с четырьмя автомобиля. В Управлении ГИБДД по Свердловской области рассказали, что в результате пострадали три человека – один скончался до приезда медиков.

В аварии пострадали четыре автомобиля Фото: Управление ГИБДД по Свердловской области

– ДТП произошло днем, 17 июля. 39-летний водитель «Газели» ехал со стороны Екатеринбурга. В районе 89 километра трассы он врезался в три стоящих впереди автомобиля - Daewoo Nexia, FAW и Freightliner с прицепом, - сообщили в Госавтоинспекции. – В результате мужчина, который был за рулем «Газели», скончался на месте ДТП, а водителя и пассажира Daewoo Nexia увезли в Центральную районную больницу Богдановича. Также пострадали все автомобили.

Водителя и пассажира Daewoo Nexia увезли в Центральную районную больницу Богдановича Фото: Управление ГИБДД по Свердловской области

На место сразу приехал экипаж ДПС, а также руководитель Госавтоинспекции Богдановича и следственно-оперативная группа. Причины аварии установят в ходе следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU