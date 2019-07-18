Сбил и не остановился: в Екатеринбурге разыскивают очевидцев ДТП в районе Ботаники
ГИБДД разыскивает очевидцев ДТП на Тбилисском бульваре, 11. Авария произошла 14 июля в 18:00.
Водитель, чьи имя и машина неизвестны, сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Он двигался по улице Родонитовой со стороны Крестинского в сторону Самоцветного бульвара.
- После аварии водитель с места происшествия скрылся, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. - Пострадавшая обратилась в больницу. Медики констатировали у ребенка ушибы и ссадины обеих голеней.
Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия. Тех, кто видел, что произошло, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (908) 632 43 67 или 02. Конфиденциальность гарантируется.
ИСТОЧНИК KP.RU