Сбил и не остановился: в Екатеринбурге разыскивают очевидцев ДТП в районе Ботаники

18 Июль 07:58 2019-07-18T14:23:50+03:00

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ГИБДД разыскивает очевидцев ДТП на Тбилисском бульваре, 11. Авария произошла 14 июля в 18:00.

Водитель, чьи имя и машина неизвестны, сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Он двигался по улице Родонитовой со стороны Крестинского в сторону Самоцветного бульвара.

- После аварии водитель с места происшествия скрылся, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. - Пострадавшая обратилась в больницу. Медики констатировали у ребенка ушибы и ссадины обеих голеней.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия. Тех, кто видел, что произошло, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (908) 632 43 67 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU