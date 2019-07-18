«Стаж 3 месяца»: около Екатеринбурга в аварии погиб 19-летний парень

18 Июль 07:45 2019-07-18T14:22:28+03:00

И пассажир, и водитель были в состоянии алкогольного опьянения

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Ранним утром в районе ТЭЦ автомобиль Hyundai Solaris врезался в дерево. В результате удара на месте скончался 19-летний парень, который находился на пассажирском кресле. Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. Молодые люди ехали со стороны Березовского.

- Водитель Hyundai Solaris, двигаясь со стороны ТЭЦ, не обеспечив постоянный контроль транспортного средства, допустил наезд на дерево, - сообщили в пресс-службе. - Пассажир от полученных травм скончался на месте. Он нe был пристегнут рeмнeм безопасности.

Водитель автомобиля был осмотрен медиками на месте, но в госпитализации не нуждался. Его стаж составлял всего 3 месяца. В ведомстве также добавили, что на момент аварии оба друга были в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU