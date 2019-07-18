Уралец сгорел заживо в бане после ссоры с женой

18 Июль 07:44 2019-07-18T14:20:35+03:00

Пожар также распространился на дом и соседний участок

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В коллективном саду «Геолог» во время пожара погиб житель Екатеринбурга: мужчина заперся в бане и поджег ее. Перед этим он поссорился с супругой. В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что огонь занял площадь в 120 квадратных метров.

- Помимо бани сгорели два садовых дома, - рассказали в МЧС. - Сообщение о пожаре поступило нам в 23:54. В 3:07 началась проливка и разбор сгоревших конструкций.

Тогда и нашли тело погибшего. На месте работали 25 пожарных и 8 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU