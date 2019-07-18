2019-07-18T14:20:35+03:00
Происшествия

Уралец сгорел заживо в бане после ссоры с женой

Пожар также распространился на дом и соседний участок
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
25 пожарных и 8 единиц техники25 пожарных и 8 единиц техникиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В коллективном саду «Геолог» во время пожара погиб житель Екатеринбурга: мужчина заперся в бане и поджег ее. Перед этим он поссорился с супругой. В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что огонь занял площадь в 120 квадратных метров.

- Помимо бани сгорели два садовых дома, - рассказали в МЧС. - Сообщение о пожаре поступило нам в 23:54. В 3:07 началась проливка и разбор сгоревших конструкций.

Тогда и нашли тело погибшего. На месте работали 25 пожарных и 8 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбургский колледж заплатит 256 тысяч за нелегальную парковку
«Горожане боятся и не заходят»: по Екатеринбургу курсирует минский электробус
Как каршеринг, но экологичнее: В Екатеринбурге открывается сервис по прокату велосипедов
Перевозки маломобильных пассажиров поездами дальнего следования на СвЖД выросли почти в 2 раза в I полугодии
На Урале женщина обвинила приятеля в изнасиловании и заплатила за это штраф
В Екатеринбурге продают элитный особняк за 77 миллионов рублей
На Городскому пруду Екатеринбурга вновь появилось масляное пятно из-за работ на Макаровском мосту
Очередей не будет: В Екатеринбургском «Кольцово» установили новый КПП
В Екатеринбурге эвакуировали Шарташский рынок
В Екатеринбурге на 600 тысяч рублей за взятку оштрафовали бывшего сотрудника полиции
Скороварка или мультиварка? Два в одном! Новинка от компании Polaris
«Разбивали стекла и проникали в машину»: в Екатеринбурге задержали подростков, которые угоняли автомобили
«Родители спали»: На Урале из окна выпала маленькая девочка
В Свердловской области в одном из домов произошел хлопок газовоздушной смеси