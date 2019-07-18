2019-07-18T14:19:40+03:00
Общество

«Есть необходимость»: вице-мэр Екатеринбурга рассказал, когда закончат реконструкцию Малышевского моста

Из-за ремонтов город утонул в пробках
Мария Трапезникова
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Работы по ремонту Малышевского моста должны завершиться уже к середине августаРаботы по ремонту Малышевского моста должны завершиться уже к середине августаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Работы по строительству Малышевского моста и моста у «Калины» должны будут завершиться к середине августа. Об этом рассказал вице-мэр по вопросам благоустройства и транспорта Алексей Бубнов в эфире радио «Эхо Москвы в Екатеринбурге». А также прокомментировал ситуацию с Екатеринбургской кольцевой автодорогой (ЕКАД).

Напомним, что строительство обоих мостов началось летом. На Малышевском мосту с начала лета на ремонт отдали одну полосу, а после визита президента взялись за вторую. Одновременно с этим закрыли дорогу моста у «Калины» - и город встал в пробки.

- Работы по реконструкции Малышевского моста были плановыми. Открыть его должны уже ко Дню города, - сообщил Бубнов. - Однако если погодные условия не будут позволять этого, то крайний срок - начало учебного года, 1 сентября.

Вице-мэр также объяснил, почему «Калиновский» мост начали ремонтировать практически одновременно с развязкой на ЖБИ. По его словам, дорожное покрытие находится в крайне аварийном положении, поэтому откладывать работы было нельзя. Дороги можно ремонтировать только при высоких температурах, а тепло на Урале держится недолго - поэтому к работам приступили сейчас.

Вместе с тем, вице-мэр по благоустройству отметил, что первая очередь замыкания ЕКАДа должна быть достроена в 2021 - 2022 годам.

- А к 2024 году там будет и построена развязка, и он будет замкнут в четырехполосном исполнении, - сообщил он. - В этом есть необходимость.

Помимо этого, Бубнов добавил, что сейчас обсуждается вопрос по расширению полос на улице Проезжей, соединяющей Екатеринбург с Березовским. Напомним, что сейчас там рассчитано по одной полосе в каждую сторону, и это доставляет массу проблем автолюбителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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