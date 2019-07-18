«Закрыть окна и найти укрытие»: на Урал пришла плохая погода
Сегодня, 18 июля, на Урале ухудшится погода. На севере области могут пройти сильные ливни. Об это объявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
- В связи со штормовым предупреждением жителям рекомендуется соблюдать меры безопасности. А именно: отметить походы и отдых на природе и у воды, ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, - посоветовали в пресс-службе.
Жителям, находящимся дома, советуют закрыть все окна и балконные двери. Автолюбителей сегодня просят быть бдительнее и соблюдать Правила дорожного движения. А при ухудшении погодных условий остановить поездку и постараться найти укрытие: придорожное кафе или автозаправку. В случае возникновения происшествий сразу сообщать в МЧС (101).
ИСТОЧНИК KP.RU