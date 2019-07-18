2019-07-18T14:16:57+03:00
Общество

«Закрыть окна и найти укрытие»: на Урал пришла плохая погода

По области объявлено штормовое предупреждение
Мария Трапезникова
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Из-за сильных ливней и шквалистого ветра жителей Урала просят быть аккуратнее и не выходить без надобности на улицуИз-за сильных ливней и шквалистого ветра жителей Урала просят быть аккуратнее и не выходить без надобности на улицуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 18 июля, на Урале ухудшится погода. На севере области могут пройти сильные ливни. Об это объявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

- В связи со штормовым предупреждением жителям рекомендуется соблюдать меры безопасности. А именно: отметить походы и отдых на природе и у воды, ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, - посоветовали в пресс-службе.

Жителям, находящимся дома, советуют закрыть все окна и балконные двери. Автолюбителей сегодня просят быть бдительнее и соблюдать Правила дорожного движения. А при ухудшении погодных условий остановить поездку и постараться найти укрытие: придорожное кафе или автозаправку. В случае возникновения происшествий сразу сообщать в МЧС (101).

ИСТОЧНИК KP.RU

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