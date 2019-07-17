Белорусская техника с уральским двигателем: в Екатеринбурге запустили электробус

17 Июль 19:34 2019-07-17T19:34:17+03:00

Его тестируют на коротком, но популярном маршруте

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге начали тестировать электробус белорусского производства, который на днях презентовали на выставке «Иннопром».

В тестовом режиме специалисты выявят, нужно ли будет использовать новинку дальше, и какую дополнительную инфраструктуру для него придется создавать. Также предстоит оценить стоимость и окупаемость проекта.

Маршрут у первого городского электробуса недлинный, но популярный – от улицы Щорса до Железнодорожного вокзала. Интересно, что двигатель на тестовую машину установили наш, уральский. Сделан он на угасающем Баранчинском электромеханическом заводе под Нижним Тагилом.

По мнению мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, город в целом готов к появлению на улицах электробусов из Беларуси. Новая техника может не только выходить на маршруты, но и использовать для эвакуации населения в случае возникновения ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU