2019-07-17T19:34:17+03:00
Экономика

Белорусская техника с уральским двигателем: в Екатеринбурге запустили электробус

Его тестируют на коротком, но популярном маршруте
Лев ИСТОМИН
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Пока электробус катается по одному маршрутуПока электробус катается по одному маршрутуФото: Павел КЛОКОВ
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В Екатеринбурге начали тестировать электробус белорусского производства, который на днях презентовали на выставке «Иннопром».

В тестовом режиме специалисты выявят, нужно ли будет использовать новинку дальше, и какую дополнительную инфраструктуру для него придется создавать. Также предстоит оценить стоимость и окупаемость проекта.

Маршрут у первого городского электробуса недлинный, но популярный – от улицы Щорса до Железнодорожного вокзала. Интересно, что двигатель на тестовую машину установили наш, уральский. Сделан он на угасающем Баранчинском электромеханическом заводе под Нижним Тагилом.

По мнению мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, город в целом готов к появлению на улицах электробусов из Беларуси. Новая техника может не только выходить на маршруты, но и использовать для эвакуации населения в случае возникновения ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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