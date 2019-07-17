На Урале грузовик вылетел с трассы и повредил газопровод

17 Июль 17:37 2019-07-17T17:41:56+03:00

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В Свердловской области в деревне Быкова под Богдановичем в среду в 16:30 грузовой автомобиль «Урал» вылетел с проезжей части и повредил газопровод.

ДТП обошлось без пострадавших, однако из-за повреждения трубы участок газопровода пришлось отключить. В итоге без «голубого топлива» остались 143 человека, из 27 – дети.

- Восстановление поврежденного участка газопровода запланировано на 18 июля, - сообщают в пресс-службе регионального МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU