2019-07-17T17:41:56+03:00
Происшествия

На Урале грузовик вылетел с трассы и повредил газопровод

Без газа остались 143 человека
Лев ИСТОМИН
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Аварийный участок газопровода пришлось отключитьАварийный участок газопровода пришлось отключитьФото: Иван ВИСЛОВ
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В Свердловской области в деревне Быкова под Богдановичем в среду в 16:30 грузовой автомобиль «Урал» вылетел с проезжей части и повредил газопровод.

ДТП обошлось без пострадавших, однако из-за повреждения трубы участок газопровода пришлось отключить. В итоге без «голубого топлива» остались 143 человека, из 27 – дети.

- Восстановление поврежденного участка газопровода запланировано на 18 июля, - сообщают в пресс-службе регионального МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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