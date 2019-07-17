В центре Екатеринбурга пассажирский автобус протаранил иномарку

СЕГОДНЯ 17:31 2019-07-17T17:32:17+03:00

ДТП произошло на оживленном перекрестке улиц Малышева и 8 Марта

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В самом центре Екатеринбурга на оживленном перекрестке Малышева – 8 Марта в среду около 19 часов произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и иномарки.

На место ДТП через несколько минут прибыли сотрудники ГИБДДФото: Олег Галимов

Автобус на повороте протаранил автомобиль, из-за чего машину прижало к ограждению на обочине проезжей части. На место аварии оперативно прибыл наряд ГИБДД.

Иномарку прижало к обочинеФото: Олег Галимов

Никто из пассажиров автобуса и иномарки не пострадал. Сейчас все обстоятельства ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU