В жюри будет «Чайф»: на Урале 205 музыкальных групп «сразятся» за право выступить на фестивале «Старый Новый Рок»
Из них отберут 30 команд
Это фотография с прошлого фестиваля.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбург готовится к музыкальному фестивалю «Старый Новый Рок». В четверг, например, на него попытаются пробиться 205 молодых музыкальных групп.
- Только 30 из них станут участниками большого open-air и выступят вместе с хэдлайнерами «Волны» - группой Lumen, Noize MC, «Старым приятелем», группой «ТОП», группой «БИРТМАН», «кАчевниками», Максимом Свободой и Тосей Чайкиной, - говорят организаторы фестиваля.
Отбирать музыкальные группы будет экспертная комиссия, в которую в этом году помимо прочих входят Алексей Хоменко, бывший участник группы «Nautilus Pompilius» и Владимир Бегунов, член группы «Чайф».
ИСТОЧНИК KP.RU