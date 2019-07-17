В жюри будет «Чайф»: на Урале 205 музыкальных групп «сразятся» за право выступить на фестивале «Старый Новый Рок»

17 Июль 17:04 2019-07-17T17:04:41+03:00

Это фотография с прошлого фестиваля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из них отберут 30 команд

Изменить размер текста: A A

Екатеринбург готовится к музыкальному фестивалю «Старый Новый Рок». В четверг, например, на него попытаются пробиться 205 молодых музыкальных групп.

- Только 30 из них станут участниками большого open-air и выступят вместе с хэдлайнерами «Волны» - группой Lumen, Noize MC, «Старым приятелем», группой «ТОП», группой «БИРТМАН», «кАчевниками», Максимом Свободой и Тосей Чайкиной, - говорят организаторы фестиваля.

Отбирать музыкальные группы будет экспертная комиссия, в которую в этом году помимо прочих входят Алексей Хоменко, бывший участник группы «Nautilus Pompilius» и Владимир Бегунов, член группы «Чайф».

ИСТОЧНИК KP.RU