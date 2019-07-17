Висит на заборе, колышется ветром: екатеринбуржцев позабавило объявление о пропаже собаки, которое написала 6-летняя девочка

СЕГОДНЯ 16:19 2019-07-17T17:02:58+03:00

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В Екатеринбурге третий день ищут собаку. Объявление о поиске написала 6-летняя девочка Юля, это питомец её бабушки.

- Потерялась маленькая черная собака, той-терьер, - написано на листке формата А4.

Рядом нарисованная карандашом черная собачка с рыжим брюшком и номер телефона. Если позвонить по нему, отвечает девушка по имени Снежана. Это мама девочки.

- Это собака свекрови. 15 июля муж пошел с ней гулять. Он буквально отвернулся на минуточку, а она уже убежала. Её видели в 8 часов утра на кольце «Семь ключей» в районе старой сортировки и больше ничего, - рассказывает Снежана.

Хозяева говорят, что собака плохо видит и поэтому не может найти дорогу домой.

Пропавшую собаку, породы той-терьер, зовут Боня, её пять лет. Хозяева говорят, что она плохо видит и поэтому не может найти дорогу домой. Она может быть в районе старой Сортировки.

Если вы видели Боню, сообщите хозяевам по телефону: +7-908-925-43-30 Снежана.

ИСТОЧНИК KP.RU