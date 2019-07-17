2019-07-17T17:02:58+03:00
Общество

Висит на заборе, колышется ветром: екатеринбуржцев позабавило объявление о пропаже собаки, которое написала 6-летняя девочка

Той-терьер по кличке Боня потерялась 15 июля в районе старой Сортировки
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Собаку карандашом нарисовала девочка Юля.Собаку карандашом нарисовала девочка Юля.
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге третий день ищут собаку. Объявление о поиске написала 6-летняя девочка Юля, это питомец её бабушки.

- Потерялась маленькая черная собака, той-терьер, - написано на листке формата А4.

Рядом нарисованная карандашом черная собачка с рыжим брюшком и номер телефона. Если позвонить по нему, отвечает девушка по имени Снежана. Это мама девочки.

- Это собака свекрови. 15 июля муж пошел с ней гулять. Он буквально отвернулся на минуточку, а она уже убежала. Её видели в 8 часов утра на кольце «Семь ключей» в районе старой сортировки и больше ничего, - рассказывает Снежана.

Хозяева говорят, что собака плохо видит и поэтому не может найти дорогу домой.

Хозяева говорят, что собака плохо видит и поэтому не может найти дорогу домой.

Пропавшую собаку, породы той-терьер, зовут Боня, её пять лет. Хозяева говорят, что она плохо видит и поэтому не может найти дорогу домой. Она может быть в районе старой Сортировки.

Если вы видели Боню, сообщите хозяевам по телефону: +7-908-925-43-30 Снежана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Урале грузовик вылетел с трассы и повредил газопровод
В центре Екатеринбурга пассажирский автобус протаранил иномарку
В жюри будет «Чайф»: на Урале 205 музыкальных групп «сразятся» за право выступить на фестивале «Старый Новый Рок»
Металлурги ЕВРАЗ НТМК удостоены государственных наград
Стало известно, где в Екатеринбурге будут судить деда-пикета, который ударил полицейского газетой
Прокуратура подала в суд на мэрию Екатеринбурга из-за отсутствия фонарей на улицах Елизавета
«Не было только паленого алкоголя»: полиция Екатеринбурга нашла в общепитах из ЦПКиО антисанитарию и нелегальных мигрантов
«Должно вселять надежду»: Екатеринбургский фестиваль «Карт-бланш» столкнулся с негативом
В Екатеринбурге наградили инспекторов ГИБДД, которые вытащили мать с ребенком из затопленной машины
«Это принципиальная позиция администрации»: в Екатеринбурге будут больше тратить на квартальных инспекторов
На Урале Роспотребнадзор проверит завод рядом с поселком, где жители два дня жаловались на запах газа
Мэрия Екатеринбурга: школы продолжат работать в две смены