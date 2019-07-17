Прокуратура подала в суд на мэрию Екатеринбурга из-за отсутствия фонарей на улицах Елизавета

17 Июль 15:58 2019-07-17T16:04:49+03:00

А дороги на этих улицах долгое время не ремонтировали

Изменить размер текста: A A

Прокуратура обратилась в суд с иском против мэрии Екатеринбурга. Ведомство планирует обязать администрацию города установить искусственное освящение на протяжении улиц Ковыльная и Бальзатовая, которые располагаются в Елизавете.

– При этом, ранее Госавтоинспекция обращала внимание главы Екатеринбурга на это нарушение закона, - добавили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Однако данный факт остался без должного внимания со стороны должностных лиц органа местного самоуправления.

Ранее жители поселка жаловались, что дороги на этих двух улицах долгое время не ремонтировали. Якобы фирма, которая должна была заниматься благоустройством местности, обанкротилась в середине нулевых и с тех пор никто этим не занимался.

ИСТОЧНИК KP.RU