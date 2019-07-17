2019-07-17T16:04:49+03:00
Общество

Прокуратура подала в суд на мэрию Екатеринбурга из-за отсутствия фонарей на улицах Елизавета

А дороги на этих улицах долгое время не ремонтировали
Анастасия ВЛАСОВА
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Ранее Госавтоинспекция обращала внимание главы Екатеринбурга на это нарушение закона, но власти замечание проигнорировалиРанее Госавтоинспекция обращала внимание главы Екатеринбурга на это нарушение закона, но власти замечание проигнорировалиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура обратилась в суд с иском против мэрии Екатеринбурга. Ведомство планирует обязать администрацию города установить искусственное освящение на протяжении улиц Ковыльная и Бальзатовая, которые располагаются в Елизавете.

– При этом, ранее Госавтоинспекция обращала внимание главы Екатеринбурга на это нарушение закона, - добавили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Однако данный факт остался без должного внимания со стороны должностных лиц органа местного самоуправления.

Ранее жители поселка жаловались, что дороги на этих двух улицах долгое время не ремонтировали. Якобы фирма, которая должна была заниматься благоустройством местности, обанкротилась в середине нулевых и с тех пор никто этим не занимался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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