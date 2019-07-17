2019-07-17T14:23:43+03:00
Общество

«Это принципиальная позиция администрации»: в Екатеринбурге будут больше тратить на квартальных инспекторов

Они занимаются обходом районов, чтобы проверить качество уборки улиц
Анастасия ВЛАСОВА
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Служба появилась в 2013 годуСлужба появилась в 2013 годуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил об увеличении финансирования и штата квартальных инспекторов. По его словам, они стали «хорошим инструментом» глав районов.

– Увеличение штатной численности и финансирования служб заказчика - это принципиальная позиция администрации города. Деньги будем выделять рациональнее, и только после тщательного анализа штатной структуры, – добавил Высокинский. – Отмечу, что город, областное правительство и Заксобрание региона работают над изменением законодательства для расширения прав квартальных инспекторов.

Напомним, служба появилась в 2013 году. За основу взяли опыт Тюмени, которая стала первым городом, где она стала работать. Инспекторы занимаются обходом районов города, чтобы отследить качество уборки улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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