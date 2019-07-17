На Урале Роспотребнадзор проверит завод рядом с поселком, где жители два дня жаловались на запах газа

17 Июль 14:09 2019-07-17T14:09:59+03:00

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Роспотребнадзор проверит завод рядом с поселком, где жители два дня жаловались на запах газа. Ранее они сообщали, что запах тянулся от Нейво-Рудянского лесохимического завода.Выяснилось, что источником газа стал ядовитый метилмеркаптан. Это вещество, применяемое в газовой промышленности в качестве добавки к природному газу для обнаружения аварийных утечек.

Делом сразу занялось Свердловское отделение Роспотребнадзора. В ближайшие дни будет проведено расследование для того, чтобы выяснить причины появления газа и найти виновников.

- Было установлено, что источник находится на территории предприятия ООО «Спецпромхим», который владеет заводом, поэтому с него и начнем расследовать, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. – Мы хотим понять, что произошло, почему это так произошло и кто виноват. Также будет проведен опрос жителей, а также разбор всей необходимой документации.

Однако, если на территории организации ничего не найдут, расследование продолжится – только уже в отношении соседних предприятий.

Появления ядовитого запаха очень напугало местных жителей. От газовых служб им пришло сообщение о том, что до выяснения причин его появления, лучше не открывать окна. Также среди местных жителей ходили слухи об утечке щелочи. А за день до этого администрация поселка предупредила жителей о предстоящем проектировании и строительстве газопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU