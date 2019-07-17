2019-07-17T13:26:25+03:00
Общество

Мэрия Екатеринбурга: школы продолжат работать в две смены

Однако чиновники считают, что смогут перевести заведения на первую смену к 2025 году
Анастасия ВЛАСОВА
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Напомним, при записи детей в первый класс в феврале этого года многие родители столкнулись с нехваткой мест в школахНапомним, при записи детей в первый класс в феврале этого года многие родители столкнулись с нехваткой мест в школахФото: Алексей БУЛАТОВ
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В администрации Екатеринбурга сообщили, что не смогут перевести все школы города в первую смену к 2021 году, как ранее поручил президент Владимир Путин. Начальник Управления образования города Екатерина Сибирцева добавила, что выполнение этой задачи остается реальным к 2025 году.

– Мэрия делает все возможное для достижения этой цели, однако в некоторых районах с новой застройкой по-прежнему не хватает мест, - пояснила она.

Напомним, при записи детей в первый класс в феврале этого года многие родители столкнулись с нехваткой мест в школах. В частности, тревогу забили жители Краснолесья – в микрорайоне находится всего одна школа на 830 мест. При этом, по словам родителей, в ней уже обучаются 1600 школьников, а в новом году придут еще 372 ребенка.

Чиновники предлагали решить проблему созданием дополнительных классов. Под них даже хотели отдать физкультурные залы и учительские. Также администрация города публиковала заявки о строительстве новых школ и корпусов на портале госзакупок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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