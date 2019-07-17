2019-07-17T13:20:11+03:00
Экономика

Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 11,59% по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь

Размер купона зависит от объема инвестированных средств
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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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Клиенты Банка УРАЛСИБ, оформившие в июле 2018 года программу инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) УРАЛСИБ Жизнь «Верное решение» по стратегии «Золотодобывающие компании», получили выплаты по купону, размер которого составил 10,07% и 11,59% по полисам в рублях и 4% и 8,1% по полисам в долларах США. Размер купона зависит от объема инвестированных средств.

Вложение в надежную инвестиционную стратегию «Золотодобывающие компании» с возможностью получения ежегодного купона позволило клиентам получить ощутимый дополнительный доход выше, чем средневзвешенная ставка по депозитам, не дожидаясь окончания действия полиса.

Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» – это финансовый инструмент, который обеспечивает гибкий подход к инвестициям и сочетает в себе страхование жизни с выплатой возможного дополнительного инвестиционного дохода по окончании программы. При оформлении полиса ИСЖ клиент может выбрать одну из нескольких инвестиционных стратегий с разным уровнем риска, в том числе такие стратегии, как: «Медицина будущего», «Робототехника», «Валютная гарантия» и «Золотодобывающие компании».

Фото: пресс-служба Банка

Фото: пресс-служба Банка

Стратегия «Золотодобывающие компании» подразумевает вложение в акции крупнейших предприятий золотодобывающего сектора. Корзина включает в себя 6 акций ведущих компаний и дает возможность получения ежегодного купона, если акции не упали ниже 100%.

Кроме того, стратегия обладает «эффектом памяти» – невыплаченные по причине не достижения акциями порога роста купоны начисляются, но не выплачиваются, а резервируются, и затем выплачиваются в случае выполнения необходимого условия в будущем.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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