Сено в лапках: выдра из Екатеринбургского зоопарка затеяла перестановку
Питомцы Екатеринбурского зоопарка не перестают удивлять посетителей своим забавным поведением. На днях выдра по кличке Нику затеяла перестановку у себя в вольере. Охотница сначала вытащила небольшой пучок сена из норы, затем держа его в лапах, полезла в воду. Вынырнув из бассейна Нику понесла уже мокрую траву к другому столбу.
- Если девушка затеяла перестановку, то хоть на стенку лезь, - смеются сотрудники Екатеринбургского зоопарка.
Момент как выдра занимается перестановкой, попал в объективы камер посетителей. Но ролик выложили на официальной странице в Instagram Екатеринбургского зоопарка.
Забавное видео смотрите ниже.
ИСТОЧНИК KP.RU