2019-07-17T12:44:29+03:00
Дом. Семья

Сено в лапках: выдра из Екатеринбургского зоопарка затеяла перестановку

Забавное видео сняли посетители
Юлия СТАЛИНА
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Фото: instagram.com/ekazoo.ru/Фото: instagram.com/ekazoo.ru/
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Питомцы Екатеринбурского зоопарка не перестают удивлять посетителей своим забавным поведением. На днях выдра по кличке Нику затеяла перестановку у себя в вольере. Охотница сначала вытащила небольшой пучок сена из норы, затем держа его в лапах, полезла в воду. Вынырнув из бассейна Нику понесла уже мокрую траву к другому столбу.

- Если девушка затеяла перестановку, то хоть на стенку лезь, - смеются сотрудники Екатеринбургского зоопарка.

Момент как выдра занимается перестановкой, попал в объективы камер посетителей. Но ролик выложили на официальной странице в Instagram Екатеринбургского зоопарка.

Забавное видео смотрите ниже.

ekazoo.ruekazoo.ru
Выдра из Екатеринбургского зоопарка затеяла перестановку
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ИСТОЧНИК KP.RU

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