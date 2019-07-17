«Работает, но не стабильно»: в ЗАГСах Екатеринбурга восстанавливают систему после массового сбоя

17 Июль 12:36 2019-07-17T12:36:20+03:00

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ЗАГСы Екатеринбурга и Свердловской области постепенно восстанавливают работу, после массового сбоя, который начался в понедельник. В региональном Управлении органа «КП-Екатеринбург» сообщили, что в отделениях уже начали выдавать документы.

– Система работает, но не стабильно, - пояснили там. – Она федеральная, обслуживает всю страну, и проблема существует у всех российских ЗАГСов. О том, когда все окончательно исправят, нам ничего неизвестно.

В Управлении также добавили, что утром система работала, но после снова начались неполадки. Из-за сбоев нельзя получить целый ряд важных документов – свидетельства о рождении, браке, смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU