2019-07-17T12:36:20+03:00
Общество

«Работает, но не стабильно»: в ЗАГСах Екатеринбурга восстанавливают систему после массового сбоя

Технические неполадки начались в понедельник
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Из-за сбоев нельзя получить целый ряд важных документов – свидетельства о рождении, браке, смертиИз-за сбоев нельзя получить целый ряд важных документов – свидетельства о рождении, браке, смертиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

ЗАГСы Екатеринбурга и Свердловской области постепенно восстанавливают работу, после массового сбоя, который начался в понедельник. В региональном Управлении органа «КП-Екатеринбург» сообщили, что в отделениях уже начали выдавать документы.

– Система работает, но не стабильно, - пояснили там. – Она федеральная, обслуживает всю страну, и проблема существует у всех российских ЗАГСов. О том, когда все окончательно исправят, нам ничего неизвестно.

В Управлении также добавили, что утром система работала, но после снова начались неполадки. Из-за сбоев нельзя получить целый ряд важных документов – свидетельства о рождении, браке, смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбургский колледж заплатит 256 тысяч за нелегальную парковку
«Горожане боятся и не заходят»: по Екатеринбургу курсирует минский электробус
Как каршеринг, но экологичнее: В Екатеринбурге открывается сервис по прокату велосипедов
Перевозки маломобильных пассажиров поездами дальнего следования на СвЖД выросли почти в 2 раза в I полугодии
На Урале женщина обвинила приятеля в изнасиловании и заплатила за это штраф
В Екатеринбурге продают элитный особняк за 77 миллионов рублей
На Городскому пруду Екатеринбурга вновь появилось масляное пятно из-за работ на Макаровском мосту
Очередей не будет: В Екатеринбургском «Кольцово» установили новый КПП
В Екатеринбурге эвакуировали Шарташский рынок
В Екатеринбурге на 600 тысяч рублей за взятку оштрафовали бывшего сотрудника полиции
Скороварка или мультиварка? Два в одном! Новинка от компании Polaris
«Разбивали стекла и проникали в машину»: в Екатеринбурге задержали подростков, которые угоняли автомобили
«Родители спали»: На Урале из окна выпала маленькая девочка
В Свердловской области в одном из домов произошел хлопок газовоздушной смеси