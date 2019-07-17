Свердловчанина обязали выплатить 200 тысяч рублей за незаконную рубку леса

17 Июль 11:56 2019-07-17T11:56:08+03:00

Свою бригаду он убедил в том, что все законно

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В начале 2019 года житель Волчанска, Евгений Якобчук, отдал бригаде лесорубов распоряжение заготовить 54 кубометра древесины. Однако срок заготовки прошел две недели назад.

- Мужчина дал указание бригаде лесорубов произвести рубку лесных насаждений, пояснив при этом, что рубка леса является законной, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Общая сумма ущерба составляет больше 292 тысяч рублей.

Якобчука обвинили в незаконной рубке леса в особо крупном размере – было уничтожено 216 деревьев. Сейчас он обязан выплатить штраф в 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU