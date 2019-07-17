2019-07-17T11:56:08+03:00
Общество

Свердловчанина обязали выплатить 200 тысяч рублей за незаконную рубку леса

Свою бригаду он убедил в том, что все законно
Мария Трапезникова
Поделиться:
Мужчина незаконно вырубил больше 200 деревьевМужчина незаконно вырубил больше 200 деревьевФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В начале 2019 года житель Волчанска, Евгений Якобчук, отдал бригаде лесорубов распоряжение заготовить 54 кубометра древесины. Однако срок заготовки прошел две недели назад.

- Мужчина дал указание бригаде лесорубов произвести рубку лесных насаждений, пояснив при этом, что рубка леса является законной, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Общая сумма ущерба составляет больше 292 тысяч рублей.

Якобчука обвинили в незаконной рубке леса в особо крупном размере – было уничтожено 216 деревьев. Сейчас он обязан выплатить штраф в 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбургский колледж заплатит 256 тысяч за нелегальную парковку
«Горожане боятся и не заходят»: по Екатеринбургу курсирует минский электробус
Как каршеринг, но экологичнее: В Екатеринбурге открывается сервис по прокату велосипедов
Перевозки маломобильных пассажиров поездами дальнего следования на СвЖД выросли почти в 2 раза в I полугодии
На Урале женщина обвинила приятеля в изнасиловании и заплатила за это штраф
В Екатеринбурге продают элитный особняк за 77 миллионов рублей
На Городскому пруду Екатеринбурга вновь появилось масляное пятно из-за работ на Макаровском мосту
Очередей не будет: В Екатеринбургском «Кольцово» установили новый КПП
В Екатеринбурге эвакуировали Шарташский рынок
В Екатеринбурге на 600 тысяч рублей за взятку оштрафовали бывшего сотрудника полиции
Скороварка или мультиварка? Два в одном! Новинка от компании Polaris
«Разбивали стекла и проникали в машину»: в Екатеринбурге задержали подростков, которые угоняли автомобили
«Родители спали»: На Урале из окна выпала маленькая девочка
В Свердловской области в одном из домов произошел хлопок газовоздушной смеси