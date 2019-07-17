2019-07-17T12:04:38+03:00
Общество

«Больше 55 пострадавших»: В Екатеринбурге разыскивают жертв мошенницы, которая притворялась чиновницей

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба УМВД России по ЕкатеринбургуФото: пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу
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Полиция Екатеринбурга разыскивает людей, пострадавших от рук Анны Соколовой. Напомним, что она два года обманывала граждан и вымогала у них крупные суммы денег. Одним Соколова за полцены предлагала льготные путевки в детские лагеря, а другим представлялась экс-чиновницей и обещала помочь с покупкой жилья через администрацию города.

Каждый раз женщина просила разные суммы денег – от 200 до 400 тысяч рублей. В настоящее время полиция располагает информацией о 55 подобных случаях.

- Сейчас женщину поймали. В отношении нее СК возбудил уголовное дело за мошенничество, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. – На время следствия подозреваемая будет находиться под подпиской о невыезде.

Всех, кто пострадал от рук Соколовой, просят обратиться в органы внутренних дел по телефонам: (343) 356-42-09, 294-14-94 (Дежурная часть) или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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