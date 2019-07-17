2019-07-17T11:27:48+03:00
Происшествия

Дело – табак: в Каменске-Уральском банда малолеток «обнесла» вейп-точку

Ущерб хозяин оценил в 20 тысяч рублей
Лев ИСТОМИН
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Юные вейперы Каменска-Уральского поживились табачной продукцией на 20 тысяч рублей в одном из магазинов города.

Три молодых человека 2004 и 2003 годов рождения взломали стеклянную дверь торговой точки, проникли внутрь помещения, украли товар, после чего скрылись с места преступления, пишет информационный портал KU66.RU

- По подозрению в преступлении правоохранительные органы задержали трех молодых людей, которые уже написали явку с повинной.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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