На Урале к 2022 году восстановят старый чугунолитейный завод
Он входит в список культурного наследия РФ
Старинный кушвинский завод давно заброшен, но его планируют восстановить к 2022 годуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Кушвы добилась восстановления старинного чугунолитейного завода, который является объектом культурного наследия РФ. При проверке ведомство выяснило, что зданию необходима реконструкция.
- Было установлено, что это дом бывшего управителя Кушвинского чугунолитейного завода, где в 1848-1852 годах жил инженер-металлург П. М. Обухов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Собственников помещения через суд заставили взять все расходы по реставрации на себя.
Все работы должны быть завершены до 1 января 2022 года.
ИСТОЧНИК KP.RU