На Урале к 2022 году восстановят старый чугунолитейный завод

17 Июль 11:10 2019-07-17T11:10:38+03:00

Старинный кушвинский завод давно заброшен, но его планируют восстановить к 2022 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он входит в список культурного наследия РФ

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Прокуратура Кушвы добилась восстановления старинного чугунолитейного завода, который является объектом культурного наследия РФ. При проверке ведомство выяснило, что зданию необходима реконструкция.

- Было установлено, что это дом бывшего управителя Кушвинского чугунолитейного завода, где в 1848-1852 годах жил инженер-металлург П. М. Обухов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Собственников помещения через суд заставили взять все расходы по реставрации на себя.

Все работы должны быть завершены до 1 января 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU