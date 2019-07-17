2019-07-17T10:45:38+03:00
Общество

Больше 9 тысяч уральских водителей платят штрафы за проезд на «красный»

За первое нарушение – 1 тысяча рублей, за повторное – 5 тысяч
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГИБДД ЕкатеринбургаФото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга
Изменить размер текста:

С начала 2019 года за проезд на красный сигнал светофора сотрудники ГИБДД поймали больше 9 тысяч водителей. По этой причине с января было совершено 39 ДТП, в которых погибло 4 человека, а 66 получили ранения. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Из-за перехода пешеходами на запрещающий сигнал светофора в Екатеринбурге зарегистрировано 25 ДТП. В них 1 человек погиб, и еще 25 травмированы.

- Проезд на «красный» - административное нарушение и карается штрафом в 1 000 рублей, - добавили в ГИБДД. – Если нарушение повторится еще раз, водителя ожидает штраф в 5 тысяч рублей и лишение прав от 4 до 6 месяцев. Для пешехода штраф чуть меньше – 500 рублей.

Напомним, что в июне под колеса попал 6-летний мальчик, переходивший дорогу на зеленый сигнал светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбургский колледж заплатит 256 тысяч за нелегальную парковку
«Горожане боятся и не заходят»: по Екатеринбургу курсирует минский электробус
Как каршеринг, но экологичнее: В Екатеринбурге открывается сервис по прокату велосипедов
Перевозки маломобильных пассажиров поездами дальнего следования на СвЖД выросли почти в 2 раза в I полугодии
На Урале женщина обвинила приятеля в изнасиловании и заплатила за это штраф
В Екатеринбурге продают элитный особняк за 77 миллионов рублей
На Городскому пруду Екатеринбурга вновь появилось масляное пятно из-за работ на Макаровском мосту
Очередей не будет: В Екатеринбургском «Кольцово» установили новый КПП
В Екатеринбурге эвакуировали Шарташский рынок
В Екатеринбурге на 600 тысяч рублей за взятку оштрафовали бывшего сотрудника полиции
Скороварка или мультиварка? Два в одном! Новинка от компании Polaris
«Разбивали стекла и проникали в машину»: в Екатеринбурге задержали подростков, которые угоняли автомобили
«Родители спали»: На Урале из окна выпала маленькая девочка
В Свердловской области в одном из домов произошел хлопок газовоздушной смеси