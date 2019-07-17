Больше 9 тысяч уральских водителей платят штрафы за проезд на «красный»
С начала 2019 года за проезд на красный сигнал светофора сотрудники ГИБДД поймали больше 9 тысяч водителей. По этой причине с января было совершено 39 ДТП, в которых погибло 4 человека, а 66 получили ранения. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.
Из-за перехода пешеходами на запрещающий сигнал светофора в Екатеринбурге зарегистрировано 25 ДТП. В них 1 человек погиб, и еще 25 травмированы.
- Проезд на «красный» - административное нарушение и карается штрафом в 1 000 рублей, - добавили в ГИБДД. – Если нарушение повторится еще раз, водителя ожидает штраф в 5 тысяч рублей и лишение прав от 4 до 6 месяцев. Для пешехода штраф чуть меньше – 500 рублей.
Напомним, что в июне под колеса попал 6-летний мальчик, переходивший дорогу на зеленый сигнал светофора.
ИСТОЧНИК KP.RU