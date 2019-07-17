В Екатеринбурге у предпринимателя арестовали торговый павильон из-за долга в 700 тысяч рублей
Если он не погасит задолженность в ближайшее время, помещение продадут на торгах
Площадь арестованного здания составляет 408 квадратных метров Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области
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Судебные приставы Железнодорожного района Екатеринбурга арестовали павильон, который располагается на улице Белинского. Предприниматель, которому он принадлежал, долгое время не платил налоги и не совершал взносы за капремонт.
Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области
– Его задолженность достигает 700 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области. – Поэтому приставы арестовали помещение площадью 408 квадратных метров.
Там также добавили, что если должник не погасит долги в ближайшее время, помещение реализуют на торгах.
ИСТОЧНИК KP.RU