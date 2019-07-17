2019-07-17T10:34:41+03:00
Общество

В Екатеринбурге у предпринимателя арестовали торговый павильон из-за долга в 700 тысяч рублей

Если он не погасит задолженность в ближайшее время, помещение продадут на торгах
Маргарита МАХОНИНА
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Площадь арестованного здания составляет 408 квадратных метров Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской областиПлощадь арестованного здания составляет 408 квадратных метров Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области
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Судебные приставы Железнодорожного района Екатеринбурга арестовали павильон, который располагается на улице Белинского. Предприниматель, которому он принадлежал, долгое время не платил налоги и не совершал взносы за капремонт.

Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области

Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области

– Его задолженность достигает 700 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области. – Поэтому приставы арестовали помещение площадью 408 квадратных метров.

Там также добавили, что если должник не погасит долги в ближайшее время, помещение реализуют на торгах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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