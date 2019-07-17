Количество электронных билетов, проданных на поезда дальнего следования на СвЖД, выросло на 15% в I полугодии

17 Июль 10:16 2019-07-17T10:16:26+03:00

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В январе – июне 2019 года на поезда дальнего следования, курсирующие в границах Свердловской и Южно-Уральской магистралей, продано 3 млн электронных билетов, что на 15% больше, чем было оформлено за аналогичный период прошлого года.

Доля онлайн-продаж по итогам первого полугодия 2019 года составила почти 50% от общего количества реализованных проездных документов. Ежедневно Уральским филиалом «Федеральной пассажирской компании» (АО «ФПК» – дочернее общество ОАО «РЖД») на поезда дальнего следования оформляется 16,7 тысяч электронных билетов.

Рост электронных продаж связан с активным развитием онлайн-сервисов для пассажиров. Появилась возможность оформлять на официальном сайте ОАО «РЖД» (pass.rzd.ru) проездные документы для маломобильных пассажиров-колясочников, билеты в Калининградскую область, электронные квитанции на перевозку дополнительной ручной клади, багажа и домашних питомцев, а также услугу дополнительного питания.

Пользователям смартфонов на базе операционной системы Android или iOS доступно официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам». С его помощью можно приобрести без комиссии билеты на поезда дальнего следования и пригородного сообщения, оформить перевозку багажа и домашних животных, проверить информацию о ранее приобретенных билетах, узнать расписание поездов, авторизоваться в программе лояльности.

Для оформления билетов в приложении можно использовать бонусные баллы, также можно отслеживать свой бонусный счет, покупать и применять транспортные карты. Среди других полезных опций: цены на ближайшие даты, навигация на вокзалах и часто задаваемые вопросы. В настоящее время общее число установок приложения составляет около 7,4 млн.

По-прежнему востребованы у пассажиров транзакционные терминалы, которые установлены на вокзалах. С помощью ТТС (транзакционный терминал самообслуживания) можно самостоятельно оформить проездной документ на поезд дальнего следования, оплатив проезд банковской картой. ТТР (транзакционный терминал регистрации) дает возможность распечатать бумажную версию билета, купленного через Интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU