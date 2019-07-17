На Урале в больницах повесили таблички со шрифтом Брайля

17 Июль 09:39 2019-07-17T10:02:10+03:00

На установленных табличках должна быть информация об учреждении, а также времени его работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Свердловские приставы настоятельно рекомендовали администрациям детской поликлиники, городской больницы и центра социального обслуживания населения в Сухом Логу повесить таблички со шрифтом Брайля. Все нововведения необходимы для того, чтобы незрячие люди могли комфортно и беспрепятственно перемещаться по городу.

- Руководство также предупредили об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

После этого главы учреждений установили тактильные таблички с рельефно-точечным шрифтом на контрастном фоне перед входом и в фойе. На них указана информация как о самих учреждениях, так и о времени их работы.

ИСТОЧНИК KP.RU