2019-07-17T10:02:10+03:00
Общество

На Урале в больницах повесили таблички со шрифтом Брайля

Так власти пытаются облегчить жизнь незрячим людям
Мария Трапезникова
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На установленных табличках должна быть информация об учреждении, а также времени его работыНа установленных табличках должна быть информация об учреждении, а также времени его работыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловские приставы настоятельно рекомендовали администрациям детской поликлиники, городской больницы и центра социального обслуживания населения в Сухом Логу повесить таблички со шрифтом Брайля. Все нововведения необходимы для того, чтобы незрячие люди могли комфортно и беспрепятственно перемещаться по городу.

- Руководство также предупредили об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

После этого главы учреждений установили тактильные таблички с рельефно-точечным шрифтом на контрастном фоне перед входом и в фойе. На них указана информация как о самих учреждениях, так и о времени их работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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