В Крестном ходе до Ганиной Ямы приняли участие 60 тысяч человек

СЕГОДНЯ 09:37 2019-07-17T09:37:35+03:00

Царские дни проходят в Екатеринбурге с 12 по 21 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В ночь с 16 на 17 июля по улицам Екатеринбурга прошла толпа в тысячи человек. Все они следовали по маршруту от Храма-на-Крови до монастыря на Ганиной Яме – «последнему пути» семьи Николая II.

Ради Крестного хода в городе перекрывали улицыФото: Алексей БУЛАТОВ

– 60 000 человек приняли участие в Царском крестном ходе, - сообщили в пресс-службе екатеринбургской епархии.

Как и в прошлые годы, мероприятие посетила княгиня Ольга Куликовская-Романова, жена племянника Николая IIФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, в городе проходят «Царские дни» - мероприятие, которое посвящено годовщине расстрела последней царской семьи в Екатеринбурге. Они завершатся 21 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU