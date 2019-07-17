В Крестном ходе до Ганиной Ямы приняли участие 60 тысяч человек
В ночь с 16 на 17 июля по улицам Екатеринбурга прошла толпа в тысячи человек. Все они следовали по маршруту от Храма-на-Крови до монастыря на Ганиной Яме – «последнему пути» семьи Николая II.
Ради Крестного хода в городе перекрывали улицыФото: Алексей БУЛАТОВ
– 60 000 человек приняли участие в Царском крестном ходе, - сообщили в пресс-службе екатеринбургской епархии.
Как и в прошлые годы, мероприятие посетила княгиня Ольга Куликовская-Романова, жена племянника Николая IIФото: Алексей БУЛАТОВ
Напомним, в городе проходят «Царские дни» - мероприятие, которое посвящено годовщине расстрела последней царской семьи в Екатеринбурге. Они завершатся 21 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU